Veřejné bruslení pro seniory i nejmenší

Strakonice – Také v lednu se na zimním stadionu ve Strakonicích koná veřejné bruslení. Ledová plocha je v nejbližším termínu vyhrazena seniorům, a to ve čtvrtek 9. ledna od 10 do 11 hodin. Rodiče s dětmi do deseti let si mohou bruslení užít v úterý 14. ledna v čase od 16.15 do 17. 15 hodin. Od 17.30 do 18.30 hodin je ledová plocha přístupná všem. Aktuální termíny veřejného bruslení ve Strakonicích jsou na stránkách starz.cz.

Divadelníci z Čejetic jedou do Volyně s komedií

Volyně – Udělejte si příjemný začátek víkendu a vypravte se na komedii Antonína Procházky s názvem Přes přísný zákaz dotýká se sněhu. Do Volyně s ní v pátek 10. ledna přijedou ochotníci z Čejetic. A s nimi také účetní Eda, který se právě vrací z vězení. Jeho mladá manželka, milenec manželky, erudovaná dynamická paní domácí, mladá aktivní sociální úřednice, kunsthistorický policista, nebojácný vězeň a ruská mafie. Jak dokážou vyřešit všechny tyto postavy překážky života? O tom více v pátek od 19.30 hodin v kině ve Volyni.