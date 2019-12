Zloděj udeřil starší ženu

Tchořovice - Kriminalisté ze Strakonic vyšetřují závažný zločin loupeže. Neznámý pachatel vnikl do jednoho domu v obci Tchořovice, a to v pátek 7. prosince kolem třetí hodiny odpolední. V domě pravděpodobně překvapil a zezadu udeřil do hlavy starší ženu, která ztratila vědomí. Během jejího bezvědomí pachatel dům prohledal a odcizil finanční hotovost a šperky. Odnesl si lup za několik desítek tisíc korun. Přepadená žena musela být ošetřena.

Kriminalisté žádají každého, kdo si všiml něčeho podezřelého, nebo má k případu nějaké informace, aby vše oznámil na lince 158.

Kolo zmizelo z uzamčeného dvorku

Vodňany - V neděli 9. prosince v době od 13.10 do 13.15 hodin odcizil dosud neznámý pachatel z uzamčeného dvorku v ulici Mokrého v obci Vodňany jízdní kolo černé barvy v hodnotě 5000 korun. Pachatel nezjištěným způsobem překonal uzamčené dveře do dvorku a kolo odcizil. Po pachateli a odcizeném kole pátrají vodňanští policisté.

Zmizela tři kola

Radošovice - Dosud neznámý pachatel se vloupal do kolny na nářadí v chatové oblasti v katastru obce Radošovice u Strakonic. Z kolny odcizil tři jízdní kola. Jednalo se o pánské jízdní horské kolo zn. Amulet, stříbrné barvy v hodnotě 5 000 korun, dámské jízdní kolo zn. Merida černo-bílo-červené barvy v hodnotě 5 000 korun a dámské jízdní kolo zn. Kellys světle modré barvy v hodnotě 5 000 korun. Ke krádeži vloupáním došlo podle majitele v době od 9. listopadu do 10. prosince. Celková škoda je vyčíslena na necelých 17 000 korun. Po pachateli pátrají strakoničtí policisté.