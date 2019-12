Bruslení

Strakonice – Od pondělí 23. do pátku 27. prosince se bude vždy od 13 do 14 hodin na zimním stadionu konat veřejné bruslení pro rodiče s dětmi do 10 let. Ve stejné dny od 14.30 do 15.30 hodin pak bude navazovat společné veřejné bruslení.

Koncert

Bavorov – V kostele Nanebevzetí Panny Marie v neděli 22. prosince od 15 hodin zazpívá volyňský smíšený pěvecký sbor Schola Všech svatých. Vstupné je dobrovolné.