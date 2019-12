Obezřetnost se vyplácí

Strakonice – I v předvánočním čase je nanejvýš vhodné dávat si pozor na své věci za všech okolností. V úterý 17. prosince došlo krátce před polednem ke krádeži peněženky. Žena se na chvíli vzdálila od dětského kočárku, na kterém zanechala zavěšenou dámskou kabelku i s peněženkou. Této nepozornosti ihned využil zatím neznámý pachatel, který z kabelky odcizil peněženku s finanční hotovostí. Ženě tak vznikla škoda necelých 15 tisíc korun. Po pachateli intenzivně pátrají strakoničtí policisté.

Novoroční výstup

Radomyšl – Pokud ještě nemáte plán, jak strávit první den roku 2020, můžete se připojit k 6. ročníku výstupu na vrch Chlum. Trasy v délce od 2,1 do 3,6 kilometru budou značeny z Oseku, Radomyšle, Rovné, Jemnice a Rohozné. Doporučený odchod z jednotlivých míst je ve 13 hodin. V čase od 13.30 do 15 hodin se účastníci budou moci zapisovat do vrcholové knihy. Akce se koná za každého počasí. Projděte se na Nový rok zimní krajinou a udělejte něco pro své zdraví.