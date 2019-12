Zavřená Budovatelská

Strakonice – Odbor dopravy povolil firmě Znakon, a.s., Sousedovice úplnou uzavírku místní komunikace v ulici Budovatelská ve Strakonicích, v úseku od čp. 613 k čp. 614 (55 m), a to v době od 12. listopadu do 13. prosince. Uzavírka se povoluje z důvodu opravy povrchu místní komunikace a zhotovení zpevněné plochy v ulici Budovatelská. Zprávu novinářům poskytla tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková.

Valná hromada

Čejetice – Kulturní dům v Čejeticích bude v sobotu 7. prosince dějištěm výroční valné hromady místních dobrovolných hasičů. Na programu je především volba nového vedení sboru. Začátek je v 17 hodin.

Veřejné promítání

Malenice – V Malenické hospůdce se v pátek 6. prosince koná další veřejné promítání Ondřej Vlk – S vesmírem za zády. O cestě svérázného motorkáře, který podnikl v tomto roce další cestu s cílem až na Sibiři. Začátek v 19 hodin.

Pačejov - Základní škola Pačejov ve spolupráci se SRPŠ připravila na sobotu 14. prosince už 6. ročník vánočního charitativního koncertu Nesem vám noviny aneb Děti dětem. Začátek je v 18 hodin v KD Pačejov. Výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje v podobě dárku na dětské hematoonkologické oddělení Fakultní nemocnice v Plzni.