Blatenská školka oslavila výročí

Blatná – Mateřská škola Šilhova Blatná oslavila 3. listopadu pětačtyřicet let své existence. Začala se stavět v roce 1971. Město se v té době rozrůstalo a zvyšovala se porodnost, a tak by nová mateřinka zapotřebí. Stavba trvala tři roky a 3. listopadu 1974 byla slavnostně otevřena jako čtvrtá mateřská škola ve městě. Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem ve věku od 3 do 6 let ve čtyřech třídách, každá má kapacitu osmadvacet dětí.

V Hajanech rozsvítí strom

Hajany – Světýlka na vánočním stromu už připravují v Hajanech na Blatensku. Tradiční slavnostní chvíle, kdy se strom rozsvítí, nastane v neděli 1. prosince v 17 hodin. Akce se koná před obecním úřadem.