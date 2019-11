První pomoc v Blatné omezí provoz

Blatná – Z důvodu personální krize přichází omezení ordinačních hodin Lékařské služby první pomoci v Blatné. Od 1. listopadu je k dispozici ve všední dny od 19 do 22 hodin a ve dnech pracovního klidu od 10 do 20 hodin.

Strakonice přivítají malé občánky

Strakonice – Vítání nových občánků do života se koná ve středu 13. listopadu na Městském úřadu ve Strakonicích. Začátek je v 9 hodin. Kromě milého slova čeká na rodiče a jejich děti i malý dárek a finanční příspěvek.

Protáhněte si tělo ve Volyni

Volyně – Ve Volyni v Bezručových sadech si může každý protáhnout své tělo. Vzniklo tam nové workoutové hřiště. Je to soustava hrazd, bradel, žebřin a dalších jednoduchých prvků, které slouží ke cvičení zejména s vlastní vahou. Do budoucna by tu mělo vzniknout ještě hřiště na parkour.