Saunování na Křemelce

Strakonice – Do neděle 10. listopadu trvá v sauně plaveckého stadionu na Křemelce národní akce Týden saunování. Návštěvníci si mohou užít zážitkové saunování, aromaterapii, ledovou horu, ochlazovací koule či občerstvení. Více info přímo v sauně nebo na webových stránkách STARZ Strakonice.

Změna volební místnosti

Strakonice – Ve volebním okrsku č. 24 – Autoškola PELLA bude volební místnost pro opakované volby do ZM Strakonice 14. 12. 2019 v přízemí v budově Autoškoly PELLA, Volyňská 446, Strakonice. Volební místnost v kasárnách v Tovární ulici již nebude.

Policejní poradna

Strakonice – Na vše, co vás zajímá, se můžete zeptat každou listopadovou středu a také 4. a 11. prosince zástupců PČR a Městské policie Strakonice. A to od 13 do 14 hodin v Infocentru pro seniory, U Sv. Markéty 58.