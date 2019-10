Volyňský Fireman

Volyně – Hasičská zbrojnice bude v sobotu 5. října odpoledne dějištěm dalšího ročníku soutěže jednotlivců s názvem Volyňský Fireman. Můžete se přijít podívat, co sil stojí hasiče disciplíny jako běh, nošení barelů s vodou či výstup na věže v plné polní.

Dekorace a hračky

Vodňany – V informačním centru začíná v pondělí 7. října výstava Textilní dekorace a hračky autorky Evy Grünerové. Jde pouze o ruční výrobu. Výstava trvá do 29. prosince, otevřeno je od pondělí do pátku od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin, v sobotu pak od 9 do 12 hodin.

Setkání s hasiči

Přechovice – Setkání s hasiči pořádají v sobotu 5. října v Přechovicích. Akce se koná od 13.30 hodin a na programu bude oceňování zasloužilých hasičů i společné posezení. K vidění budou také kroniky, které připomenou historii sboru dobrovolných hasičů a chystáme také program pro děti.