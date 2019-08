Koncert pro Markétu

Strakonice - Na II. nádvoří strakonického hradu se v pátek 30. srpna uskuteční koncert kapely Nektarka. Hraje se za každého počasí, výtěžek bude použit na podporu péče o pacienty. Koncert pořádá Domácí hospic sv. Markéty, začátek je v 17 hodin.

Otevřou stezku u Hajské

Strakonice – Atraktivní procházku doprovázenou informacemi týkající se zdejší vzácné přírody navíc nedaleko Strakonic. To vše nabídne naučná stezka v přírodní památce Tůně v Hajské. Její slavnostní otevření, na které je zvána široká veřejnost se koná v pátek 30. srpna od 13 hodin.

Katovický Otesánek

Katovice – Víkend od 30. srpna do 1. září bude v parku na Husově náměstí patřit V. ročníku setkání řezbářů a dřevosochařů Katovický Otesánek. V pátek a v sobotu od 9 do 18 hodin, v neděli od 9 do 14 hodin. Hotová díla budou trvale vystavena na území městyse Katovice.

V sobotu bude doprovodný program:

12 až 18 hodin - výroba hmyzích domečků

16 hodin - loutkové divadlo v KD (Pohádka o dobré duši)

19 hodin - kytarový koncert (Skupina Pianko a Jitka Knížková)