Výstava v Panském domě

Bavorov - Fascinuje vás vše, co je spojení s vírou či tajemnem? V Panském domě v Bavorově můžete navštívit výstavu svatých obrázků a modlitebních knížek. Otevřeno je od úterý do soboty od 9 do 12 a od 13 do 16 h. Do 27. září.

Soud o peníze

Strakonice – U okresního soudu padne ve středu 21. srpna rozhodnutí ve sporu mezi městem a firmou Protom o vrácení dotací za rekonstrukci fasády městského úřadu. Podle města stavebníci porušili smlouvu, město žádá cca osm milionů korun.

Běh městem

Strakonice – Již 25. ročník Běhu městem Strakonice 21. srpna startuje ve středu 21. srpna v 18 hodin u letního kina. Jeden okruh měří 3300 metrů.