Zápisy do škol

Strakonice - Duben je ve znamení zápisů do prvních tříd. Ve Strakonicích se uskuteční 11. a 12. dubna od 14 do 18 hodin.

Začne oprava vjezdu

Strakonice – Ve čtvrtek 4. dubna bude zahájena oprava vjezdu do areálu nemocnice. Stavební práce potrvají zhruba čtrnáct dní. Až do doby ukončení realizace stavby bude vjezd pro veřejnost do areálu zajištěn současným vjezdem pro ZZS, DZS z ulice Radomyšlská. Pro výjezd poslouží „technický vjezd“ do ulice MUDr. Hradeckého ve spodní části areálu. Poplatek za vjezd nebude po dobu oprav vybírán.

Úklid Strakonic

Strakonice - Strojní čištění města začalo 2. dubna a potrvá do konce května.

Čtvrtek 4. dubna – parkoviště pod Nemocnicí, celé sídliště Mlýnská, Ellerova.

Pátek 5. dubna – Na Ohradě, Nábřežní, Bezděkovská od JČE až k mostu, parkoviště Bílý Vlk, Holečkova,

Krátká, Luční.

Pondělí 8. dubna – parkoviště Švandy dudáka, Bezděkovská až k JČE, Školní, Dukelská ke škole, vnitroblok „Podkova“, parkoviště za domy čp. 427 až 433.

Úterý 9. dubna – Klostermannova, Stavbařů, Družstevní, Dukelská.

Středa 10. dubna – Heydukova slepá + sídliště, Textiláků, Dopravní, Heydukova k VAK.

Čtvrtek 11. dubna – Palackého náměstí, sídl. Tržní, Křemelka, chodník kolem plaveckého stadionu.

Pátek 12. dubna – Tovární + viadukt, Jeronýmova, Zeyerovo nábřeží, Prácheňská k mostu Mutěnice.

Školka zve na návštěvu

Strakonice – V Mateřské škole Šumavská se 16. dubna uskuteční den otevřených dveří. Zájemci si mohou školku prohlédnout od 8.30 do 11 a od 14 do 16 hodin. Od 14 do 15.30 hodin budou připraveny tvořivé velikonoční dílničky, od 15 do 16 hodin pak pečení buřtů.