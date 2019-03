Jiná exotika

Vodňany – Cestovatelé Miroslav Bísek a Michal Vlček ve své přednášce 28. března představili důležitá a významná místa Kyjeva, scenérie z města Černobyl a Pripjať a především pak ze samotné elektrárny. Nechyběly ani zajímavé postřehy ze země, kam nejezdí každý.

Noc v knihovně

Strakonice – Už 19. ročník celorepublikové akce s názvem Noc s Andersenem se v pátek 29. března koná v řadě knihoven našeho regionu. Během noci z pátku na sobotu přespávají děti ve věku od 6 do 11 let v dětských odděleních, kde jsou pro ně připraveny zajímavé zážitky. Do programu, který si klade za cíl zvýšení čtenářské gramotnosti a chce podnítit zájem o knihy, se zapojily pobočky ve Strakonicích, Vodňanech i Blatné.

Volyně - Domov pro děti ve Volyni ve středu 29. března navštíví režisér Zdeněk Troška. Bude dětem vyprávět o tom, jak vznikají pohádky, které je už tolikrát uchvátily - Princezna ze mlejna, Nejkrásnější hádanka, Z pekla štěstí a podobně.