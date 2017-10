Krátce ze Strakonicka

Strakonicko - Krátké zprávy ze Strakonicka a okolí.

Strakonice, budova radnice. Ilustrační fotoFoto: Deník / Petr Škotko

Vodňany

Vodňany znají své oceněné osobnosti za rok 2017

Fórum Oblastní hospodářské komory ve Strakonicích vyhodnotilo za rok 2017 následující subjekty z regionu Vodňany. V kategorii Významnou společností regionu se stalo Městské hospodářství Vodňany. Významným rodákem je ředitelka Muzea a galerie Jitka Velková. Mezi živnostníky získal ocenění Zdeněk Hanus. A Významnou osobností roku je Pavla Žílová, zakladatelka Institutu Váši Příhody ve Vodňanech.



Chcete se stát rybářem?

Den otevřených dveří připravili na Střední rybářské škole ve Vodňanech na sobotu 21. října od 9 do 14 hodin. „ Jsme unikátem mezi školami v Evropě. Vyučujeme pouze jeden studijní obor a to rybářství,“ řekl ředitel školy Karel Dubský. Během soboty mohou návštěvníci vidět i akvarijní muzeum se sladkovodními a mořskými rybami.



Hurá na dýně!

Společnost CN Cargo a Klub Pavučina pořádají 21.10. 2017 od 15 do 18 hodin v Radomilické ulici ve Vodňanech Odpoledne s dýněmi. Prvních sto dětí dostane dýni zdarma. Na dlabání si vezměte ostrý nůž s sebou!