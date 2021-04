Zdroj: Deník

„To byl ten základní krok pro vznik sdružení s názvem Kraselovské Karamelky,“ vzpomíná jedna ze zakládajících členek a zároveň starostka obce Irena Uhlířová.

Jak na tyto začátky vzpomínáte?

Irena Uhlířová: Scházení nás bavilo, a proto jsme si na další rok vymyslely, že na Vavřinecké slavnosti nacvičíme z recese tanec kankán. To bylo v roce 2010, a tím vlastně vznikly Kraselovské Karamelky.

První vystoupení… Zážitek na celý život.

Ano. Poprvé a hned za urputného deště. Protože kankán se líbil, tak jsme začaly vystupovat i v okolních obcích při různých slavnostech. Takže z recese se vlastně stala taková pravidelnost a Karamelky na každý rok nacvičí nový tanec, který předvedou nejdříve v Kraselově na Vavřineckých slavnostech. Později s ním jezdíme vystupovat na jiné akce (slavnosti, narozeniny, večírky, maturáky).

Kolik vás bylo, když jste začínaly?

Z původního počtu 14 žen se nyní počet ustálil na 10 tanečnicích. Ve svém repertoáru jsme měly a máme plno tanců. Od Cikánských tanců, Mexika, Twistu, Charlestonu, po 70. léta – ABBA a Boney M, 80. léta Michala Davida a Kylie Minogue, Christinu Aguileru.

Na čem jste pracovaly?

Během posledních let Kraselovské Karamelky připravují celý program na Vavřinecké slavnosti v Kraselově. Vlastně i s podporou mužů – ochotníků jsme nacvičili scénky Z pohádky do pohádky, Slunce seno…., Mrazík. V roce 2020 bylo k 10. výročí Karamelek na Vavřince takové Vzpomínkové odpoledne, kde jsme zopakovali ty nejúspěšnější tance a scénky za poslední roky. Akce se lidem líbí a těší se na další rok, co zase vymyslíme, v jakém duchu budou další Vavřinecké slavnosti.

Kde trénujete a nacvičujete?

Karamelky nacvičují veškerý svůj program v budově obecního úřadu. Je to bývalá budova školy, kde je dostatečné zázemí.

Vydržíte i období, které všem připravila pandemie koronaviru?

Určitě. V současné době Karamelky samozřejmě nefungují, ale stále jsme v kontaktu a už se těšíme, až se budeme moci zase scházet a nacvičovat. Ale hlavně nejdříve opakovat a opakovat, protože naposledy jsme v srpnu 2020 tančily na Vavřineckých slavnostech. A to už je nějaká doba.

Karamelky:

Irena Uhlířová

Simona Bauerová

Pavlína Malá

Lenka Hlavová

Marie Sellnerová

Blanka Narinová

Petra Turková

Miroslava Hadová

Šárka Mašková

Hanka Sellnerová

Petra Dyszkiewiczová

Michaela Bergerová

Lenka Samcová

Jaroslava Tchorzewská