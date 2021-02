Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Potkat je můžete nejen na různých průvodech, městských a obecních slavnostech, ale pozvat si je můžete i k vám domů. Masky krampusáků budí respekt u malých i velkých. Ale tentokrát si je můžete prohlédnout beze strachu. Svlékli totiž své kožichy v aule vodňanského kulturáku. Kostýmy krampusáků, ježibab a jiných hororových postav tu jsou k vidění do konce února.

Celkem tu můžete vidět 22 postav a 11 hlav včetně masky nejmladšího krampusáčka, kterým je Vašík Vališ, který oblékl svůj první kostým už ve dvou letech. Kostýmy si lidé mohou prohlédnou venku, přístup je od parku, a tak výstava splňuje všechna bezpečnostní nařízení a k vidění je po celý den. Kdo se nebojí, ať si počká na setmění. Ve své domovině masky zahánějí zlé duchy, a tak členové Krampus Vodňany věří, že tuto magickou schopnost přinesou i na Vodňany.

Každá maska krampusáka je vlastně takové malé umělecké dílo. Masky jsou ručně vyřezávané z lipového nebo borového dřeva a ručně malované. Na každé masce jsou přidělané pravé rohy které jsou používány především z muflonů, beranů, kamzíků a koz. Kožichy jsou šity z pravé kůže horských koz nebo ovcí, jsou dělané jako kombinézy, dvoudílné obleky a v posledních letech je hodně oblíbená lisovaná – tvarovaná kůže.

Každý krampus by měl mít kolem pasu připevněný kravský zvon, který má viset skoro až ke kolenům, měl by mít kravský ocas, vrbové proutí na šlehání, někdy i řetěz. Na zádech by měl mít nůši, do které dával podle pověsti zlobivé děti.

Hlasité zvonění kravských zvonů mělo zahánět zlé lidi.

Svátek krampusů připadá na 5. prosince, ale po horských vesničkách a městech chodí většinou od listopadu až do ledna.

Zdroj: Krampus Vodňany