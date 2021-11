Kraj vytvoří energetického ombudsmana pro seniory a sociálně ohrožené

Pád dodavatele energií Bohemia Energy přivedl do složitých situací i spoustu Jihočechů. Nejvíc zranitelní jsou teď především lidé s nízkými příjmy, kteří musí přejít k dodavateli poslední instance a ten jim často nastaví zálohy řádově vyšší, než měli dříve, a to zejména u plynu. Jihočeský kraj proto hledá způsoby, jak jim co nejlépe pomoci.

Před kanceláří společnosti E.ON čekala fronta zájemců o smlouvu. | Foto: Deník/Edwin Otta

Jak informoval hejtman Martin Kuba, v minulém týdnu byl sám svědkem případu, kdy jedné seniorce vyměřili násobně vyšší zálohy, než měla dříve. "Teprve po intervenci našich kolegů a prokázání reálných spotřeb za minulá období došlo k jejich snížení. Tahle zkušenost mě přivedla k myšlence vytvořit na krajském úřadě energetického ombudsmana. Půjde o call linku, na které se naši kolegové budou snažit Jihočechům poradit, jak se v dané situaci zorientovat a také jim pomoct při jednání s dodavatelem poslední instance,“ přiblížil hejtman. Dřív stáli lidé frontu na banány, nyní na elektřinu. Češi dál vymýšlejí vtipy Přečíst článek › Obětovat příjmy je zbytečné Pomáhat chce podle Martina Kuby Jihočeský kraj hlavně v tom, aby podmínky nebyly ani pro ty ekonomicky nejzranitelnější skupiny Jihočechů likvidační. „Všichni chápeme, že ta situace je složitá a my neumíme nikomu zajistit lacinou elektřinu nebo plyn. Můžeme ale poradit při jednáních s dodavatelem poslední instance, protože není možné, aby například senioři museli obětovat valnou část svých příjmů na zálohy za energie," upozornil s tím, že to přece není možné, když jejich prokazatelná spotřeba odpovídá zálohám daleko nižším. Před kanceláří společnosti E.ON čekala fronta zájemců o smlouvu Přečíst článek › Spolupráce s E.ONem "Právě proto bude tato pomoc zaměřená konkrétně na seniory a sociálně ohrožené skupiny,“ konstatoval jihočeský hejtman s tím, že se obrátí na dodavatele energií, jako je v Jihočeském kraji společnost E.ON a požádá o spolupráci. „Chci zástupce E.ONu požádat o spolupráci. Vím, že i pro ně je situace složitá, ale měli bychom udělat společně maximum, abychom ochránili ty nejzranitelnější,“ podotkl Martin Kuba. Call linka bude spuštěna ve středu 3. listopadu od 8 hodin. Zaměstnanci kraje budou zájemcům k dispozici na telefonu 386 720 398 každý všední den od 8 do 16 hodin. Dotazy je možno též směřovat na e-mail: pomahamejihocechum@kraj-jihocesky.cz.