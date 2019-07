Kraj zakázku rozdělil do sedmi zhruba podobně velkých částí, které v podstatě kopírují bývalé okresy. Dopravci mohou podat nabídku například jen pro jednu oblast. Celkový roční nájezd podle smlouvy je 20,87 milionu kilometrů. Vyplývá to z dokumentace zveřejněné na profilu zadavatele.

Zakázku administruje společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, která stála i u řady jiných soutěží na dopravce v jiných regionech včetně například výběru dopravce v České Lípě.

Kraj upustil od plánů na nové vozy jako v některých regionech a stačí mu průměrné stáří vozového parku 9 let, nejstarší může mít 12 let. Nepožaduje po nich ani přemalování do barev kraje, stačí pouze logo IDS JK. Třicet procent výkonů mohou zajistit subdodavateli. Smlouvy jsou brutto, riziko tržeb ponese kraj.

Uzávěrka nabídek je 13. srpna. Kraj chce mít smlouvy podepsané do září příštího roku, dopravce by pak vyjel se změnou jízdního řádu v roce 2021.

Pokud se smlouvu nepodaří do té doby uzavřít, chce kraj nechat dopravci vždy 15 měsíců na přípravu startu. Jediným hodnotícím kritériem v soutěži bude cena.

Radní Jihočeského kraje už loni na konci roku prodloužili dopravcům stávající smlouvy do konce roku 2021. Do podmínek tendrů chtěl kraj zapracovat nový dopravní model, který získal v prosinci. „Jde například o lepší návaznost autobusové a vlakové dopravy,“ uvedl loni poradce hejtmanky pro dopravu Ivan Študlar.

