V neděli zaznamenali hygienici na jihu Čech 61 případů SARS-CoV-2. neděle nepřinesla změny ve statistice uzdravených, zůstává sobotních 90 047, a nebylo dnes potvrzeno žádné úmrtí. Dosud bylo v kraji verifikováno 1 668 úmrtí s COVID-19. Kumulativní počet diagnostikovaných je 95 947. Počet aktuálně pozitivních vzrostl o 61 na 4 232 osob.

Laboratoře přijaly k PCR vyšetření 371 suspektních vzorků a 36 vzorků samoplátců, potvrzeno bylo 61 případů, k nemocným přibylo 30 žen a 31 mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Strakonicku (22) a Českobudějovicku (18).

„V pětačtyřiceti případech byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině, v třech na pracovišti, dva případy se týkaly škol a jeden zdravotnického zařízení. V právě končícím sedmnáctém týdnu jsme zaznamenali celkem 1256 nových potvrzených případů, to je průměr kolem 179 případů za den. Týden předtím to bylo 207 případů za den. Incidence v našem kraji tedy dále postupně klesá, zatím ne tak dynamicky jako v krajích, kde jarní vlna s britskou mutací udeřila jako první, tedy v západní a severní části Čech. Výskyt v našem kraji by měl ale dále klesat, je důležitém že neregistrujeme žádné významné lokální klastry a výskyt ve zdravotnických a sociálních zařízeních je zcela minimální,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Ze 4 232 aktivních případů je jich aktuálně evidováno 1 390 na Českobudějovicku, 613 na Táborsku, 520 na Písecku, 503 na Jindřichohradecku, 417 na Prachaticku, 396 na Strakonicku a 393 na Českokrumlovsku. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji dosud indikováno celkem 241 010 PCR vyšetření. V povinné karanténě se k nedělní 18. hodině nacházelo 1 843 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se zvýšil o 36 na celkových 14 858,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle dat KHS bylo kumulativně k nedělnímu večeru na jihu Čech pozitivních 49 784 žen a 46 163 mužů. Z celkových 95 947 dosud potvrzených případů je 27 527 z Českobudějovicka, 15 772 z Táborska, 15 628 z Jindřichohradecka, 12 080 z Písecka, 10 454 ze Strakonicka, 7 738 z Českokrumlovska a 6 751 z Prachaticka. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud 9 778 dětí ve věku do 14 let, z toho 2 058 do čtyř a 3 558 od čtyř do devíti let. 9 343 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 12 517 do kategorie 25 až 34 let, 16 197 do kategorie 35 až 44 let, 18 359 případů do kategorie 45 až 54 let a 13 699 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 16 054 nemocných patří věkové skupiny 65+, z toho 8 976 případů je ve věkové skupině 65 – 74 let a 7 078 ve věkové skupině 75+ .

KHS Jihočeského kraje