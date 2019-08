Podařilo se vybrat 48 kabelek, tři batohy, 148 knih a k tomu ještě pěkných pár kousků bižuterie, která by zaplnila nejednu šperkovnici. Děkujeme ženám ze Sedlice i všem, kteří jim dary přinesli.

Věci budou nabídnuty 4. září v IGY České Budějovice k prodeji na veletrhu kabelek. Výtěžek půjde nadaci Jihočeské naděje, která podporuje talentované sociálně znevýhodněné děti.

Pokud máte doma kabelky, které už nenosíte a jinému by mohly udělat radost, neváhejte a přineste je do redakce Strakonického deníku v Lidické 169 (naproti kinu Svět). Můžete také volat na 724020786 (Petr Škotko) nebo 602667620 (Klára Alešová) a my si k vám pro kabelky přijedeme.