Dětem s dětských domovů, azylových domů, dalších organizací a sociálně slabších rodin i letos pod stromečkem může udělat radost splněný sen. V pořadí již 13. ročník sbírky vánočních dárků Diakonie ČCE Krabice od bot startuje v polovině listopadu. Kde a jak pomáhá v jižních Čechách, se ptal Deník organizátorů.

Diakonie ČCE opět připravila sbírku dárků pro děti, které vyrůstají v komplikovaném rodinném prostředí. V jižních Čechách bude 12 sběrných míst. | Foto: archiv Krabice od bot a Deník

Diakonie ČCE opět připravila sbírku dárků pro děti, které vyrůstají v komplikovaném rodinném prostředí. „Pro mnohé z nich je balíček od štědrých dárců v krabici od bot jedinou připomínkou Vánoc,“ informuje za organizační tým Jitka Tkadlecová s tím, že loni se v rámci republiky vybralo téměř 50 tisíc krabic plných překvapení. Letos sbírka začíná už v pondělí 13. listopadu, dárky si lze rezervovat cestou webu krabiceodbot.cz. „Dárky se potom odevzdávají od 20. listopadu do 5. prosince,“ zmiňuje.

Vše se pečlivě chystá

Organizátoři doufají, že letos překonají loňská čísla. Do sbírky se zapojí stovky dobrovolníků, kteří dobře znají potřeby rodin ve svém okolí a vytipují i ty, kteří pomoc potřebují, ale nejsou v systému sociální pomoci. Zvýšil se i počet sběrných míst.

Už nyní Diakonie ČCE chystá informace o dětech a rodinách, pro které pak dárci zabalí krabice s dárkovými předměty. Seznam sběrných míst a anonymní seznam dívek a chlapců, který obsahuje informaci o věku dítěte, zveřejní v pondělí 13. listopadu na uvedeném webu sbírky. Dárci si pak mohou rezervovat konkrétní sběrné místo, kam své dárky přinesou.

Při přípravě sbírky se Diakonie ČCE podle vedoucí oddělení péče o dárce Zdeňky Marešové spoléhá na síť dobrovolníků, především z řad místních. „Ti ve spolupráci se školami, orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), dětskými lékaři a dalšími organizacemi zjišťují potřeby dětí z neutěšených podmínek. Díky jejich obětavému úsilí se nám daří pomáhat i v rodinách, které nevyužívají žádné sociální služby nebo které se do složité situace dostaly teprve nedávno,“ vysvětluje.

Radost pro děti v nouzi

Dobrovolníci ve 260 sběrných místech ve všech koutech Česka budou krabice od dárců přijímat během dvou týdnů na přelomu listopadu a prosince. „S balíčky přicházejí mladí i staří, jednotlivci i rodiny s dětmi nebo třeba kolegyně a kolegové z práce. Řada přispívajících se na akci podílí opakovaně a v mnohých rodinách se společné nakupování a balení dárků pro děti z neutěšeného prostředí stalo nedílnou součástí vánočních příprav. Stále častěji se účastní také instituce a soukromé společnosti včetně velkých značek – přispívají zkrátka všichni, kterým osud dětí ohrožených chudobou není lhostejný,“ přibližuje atmosféru sbírky Marešová.

Příběh dědy a vnuka

Podle dobrovolnice Jany Škaloudové za vše může mluvit jeden z mnoha příběhů obdarovaných, kdy sami spolu zůstali děda v invalidním důchodě a jedenáctiletý chlapec. „V rodině vypadl maminky příjem, která před Vánoci zemřela. A co to s rodinným rozpočtem udělá, než se zařídí a vyplatí příslušné dávky, je neskutečné. Kde najednou najít finance na dárky, kde je sehnat, jak to zařídit. To naštěstí věděla sociální pracovnice, která s nimi pracovala. A tak se pár dní před Štědrým dnem objevily v rodině dárky, nejen pro Ondru, ale i pro dědu,“ shrnula.

Děti z Plané nad Lužnicí nadělují vrstevníkům

Podle sdělení zástupců Diakonie ČCE se dárky loni rozdávaly do konkrétních rodin v nouzi ve spolupráci se školami a úřady v Českém Krumlově, Bechyni, Soběslavi a Větřní. Putovaly také do organizací Charita Týn nad Vltavou, Sdružení pěstounů České Budějovice, IMY o.p.s Soběslav, Azylový dům pro matky s dětmi Kamínek Vyšný, Terénní poradna Eva České Budějovice, Naděje Písek, Jihočeská růže Hluboká nad Vltavou, Charita Prachatice, Azylový dům Strakonice, Cheiron Tábor a mnoho dalších.

Loni se zapojilo 13 154 dárců, kteří doručili téměř 50 tisíc úhledně zabalených balíčků. Jeden dárce tedy připravil téměř tři krabice dárků. Dárcům se snadněji vybírají překvapení pro dívky, největším oříškem jsou obvykle věci pro dospívající chlapce. Aby Diakonie dárcům výběr co nejvíce usnadnila, připravila na webu sbírky nejen detailní informace o tom, jak se do sbírky zapojit, ale také užitečná doporučení. Kromě vánoční sbírky je možné přispívat kdykoliv finančním darem do sbírky Krabice online. V roce 2022 se tak podařilo vybrat celkem 4,3 milionu korun do krizového fondu na pomoc dětem ohroženým chudobou.

Sběrných míst v Jihočeském kraji bude pro letošních rok 12, a to v Českých Budějovicích, Soběslavi, Táboře, Písku, Lišově, Volyni, Českém Rudolci, Bechyni, Jindřichově Hradci a Strakonicích.

Kde projekt loni pomáhal, lze najít zde na interaktivní mapě.

