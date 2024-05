OBRAZEM: Kovář, hřib dubový, lišky. Houby vystrkují kloboučky i na Strakonicku

Jak to vypadá na Strakonicku s houbami, to se vypravil zjistit Jan Malířský. Na houbařskou procházku do lesů a kolem rybníků se vydal letos už několikrát, ale až ta v úterý 20. května voněla houbami. Našel! Ptáte se kde? V okolí Netonic a Albrechtic.

Houby už můžeme najít i na Strakonicku. | Foto: Jan Malířský