Na třetí adventní se kostel sv. Jana Křtitele v Paštikách naplnil duchovním zážitkem, světlem Betlémským a krásnou sounáležitostí. Lidé pomáhali malému Ríšovi z Vrbna.

Na třetí adventní neděli 17. prosince se kostel sv. Jana Křtitele naplnil duchovním zážitkem. | Foto: Silvie Lehečková

„Byla to sounáležitost, na které se podílelo pár desítek lidí, aby se propojili v pomoc, která překročila hranice okresu. Jedinečným adventním koncertem pomohli společně malému Ríšovi z nedalekého Vrbna. Děkuji ze srdce všem protagonistům, bez nichž bychom to nedokázali,“ řekla ke koncertu, který zaplnil celý kostel, organizátorka Silvie Lehečková ze spolku Templum in corde.

Koho konkrétně myslíte?

V první řadě generálního vikáře Davida Henzla, který zásadním způsobem podporuje aktivity spojené s charitativní a benefiční činností. Vždyť spolek Templum in corde vznikl pro podporu a udržování kostela sv. Jana Křtitele v Paštikách. Pořádáním koncertů sbíráme finanční prostředky nejen pro postižené děti napříč republikou, ale i na opravy a restaurování památkově chráněného inventáře kostela. Včetně spoluorganizování nové veřejné sbírky na odlití chybějícího zvonu.

Samozřejmě to byli i hlavní protagonisté Lukáš Dvořák – varhany, klavír, Adam Otta – tenor, Makar Varaňko – basbaryton a Michelle Katrak – soprán.

Koncertu se jako významná charitativní podpora zúčastnili také členové spolku O.S.M.T.H. Přispěli jak ke krásné atmosféře, tak i finančně a morálně podpořili malého Ríšu, jehož rodině nabídli pomoc i do budoucna. A poté myslím všechny, kteří se též nezištně podíleli na přípravě koncertu, včetně ubytování umělců. Poděkování patří našim přátelům z okolních farností a také milému příteli páteru Mariuszovi z Horažďovic. Velmi vzácnou návštěvou a podporou nemocného Ríši nás překvapil senátor Tomáš Fiala.

Jaká finanční částka se vám podařila vybrat?

Celkový obnos činil 43 400 korun pro Lenku T. na léčbu tříletého syna. U drobounkého Ríši od narození přetrvává genetická porucha, související s příjmem potravy, v důsledku které přijímá jen mixovanou stravu v malém množství. Potřebuje proto specializovanou péči a výživu.

Kaký máte vy z akce osobní pocit?

Věřím, že kdo přišel, odnesl si s sebou mimo světla Betlémského světlo v srdci a zážitek, který ho bude dlouho těšit. Další koncerty pro rok 2024 jsou již nyní plánované a termíny na jaro brzy zveřejníme. Kostel žije, přátelé a díky vaší přízni bude žít dál. Děkujeme všem.