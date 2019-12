Kostel na Podsrpu má nový zvon

Těsně před vánočními svátky v neděli 22. prosince dorazil do kostela na Podsrp zvon sv. Anežka Česká. Římskokatlický farář Roman Dvořák to vysvětluje. „Sice se nejednalo o dárek ve smyslu bezplatnosti, ale to, že se jej podařilo dokončit a vystavit do Vánoc bylo natolik milé, že se z toho stal opravdu dar více než vánoční,“ říká Otec Roman Dvořák. Zvon ulil 4. prosince 2019 zvonař Michal Votruba v Myslkovicích u Soběslavi. „Má 40 kg, spodní průměr 39,8 cm a ladění c3. Je to poměrně malý zvon,“ řekl.

Nový zvon na Podsrpu. | Foto: Roman Dvořák