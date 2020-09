Na redakci Strakonického deníku byl ve středu 16. září této souvislosti položen čtenářský dotaz, do jaké míry se tato informace zakládá na pravdě, kolika pracovníků se záležitost konkrétně dotkla a zda je v karanténě také vedení strakonického závodu.

Vyjádření poskytl ve čtvrtek 17. září tiskový mluvčí strakonického závodu Jan Pěnkava: „K dnešnímu dni máme ve společnosti tři zaměstnance, kteří byli pozitivně testováni. Jsou v domácím ošetřování a čekají na další testování. Možná již zítra budou opět moci do zaměstnání. Co se týká vedení společnost, všichni jsou zdrávi a chodí po zaměstnání. Postup ČZ v boji proti koronavirové infekci je organizovaný, řídí se Protiepidemiologickým plánem. Za zmínku stojí nošení roušek, namátkové měření teploty na vrátnicích při vstupu do firmy i preventivní měření teploty na pracovištích. Je stanoven režim přístupu do jednotlivých objektů i přísná hygienická opatření. Byly pořízeny ozonové generátory.“