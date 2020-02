Dodržujte základní hygienická pravidla. To je zatím jediný pokyn ohledně koronaviru, se kterým se setkají studenti Gymnázia Strakonice.

Strakonické gymnázium. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

„Chtěli bychom také pořídit dávkovače na dezinfekci, které nám nabídl Jihočeský kraj stejně jako ostatním svým školám. Nevíme, kolik jich budeme moci požadovat, ale určitě bychom je chtěli na toalety a do jídelny,“ uvedl ředitel školy Miroslav Hlava s tím, že by téměř 580 studentů školy chtěli samozřejmě co nejvíce ochránit.