Na odběr krve dorazil i desátník Jindřich Matějka. „Měl jsem teplotu, pálilo mě na hrudi a přišel jsem o čich,“ popsal příznaky nemoci. Ve svých šestadvaceti letech pravidelně daruje krev a je zapsán i v registru dárců kostní dřeně. „Hlavně když to někomu pomůže,“ vysvětluje desátník Matějka, proč by neváhal s darováním plazmy.

Podobný hromadný odběr, který má odhalit potenciální dárce, se na ošetřovně strakonického útvaru uskutečnil poprvé. Zúčastnilo se jej sedm vojáků. Na příští týden je objednáno již dalších dvacet. „Naší snahou je, aby se nejednalo o jednorázovou akci. Doufáme, že i další vyléčení vojáci absolvují vyšetření na hladinu protilátek a budou ochotní darovat krevní plazmu. Věříme, že se přidají také vojáci z jiných útvarů. V neposlední řadě bychom chtěli zvýšit povědomí o těchto možnostech léčby nejen mezi vojáky, ale i u civilní veřejnosti,“ zdůraznil vrchní praporčík strakonického útvaru nadpraporčík Zdeněk Chvosta.

Co musí dárci splňovat

Darovat rekonvalescentní plazmu může člověk, který má v krvi dostatečnou hladinu protilátek na Covid-19. „Dobrovolníkům jsme odebrali vzorky krve, které jsme následně odvezli k vyšetření do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Vojáky, kteří budou disponovat potřebnou hladinou protilátek, bude nemocnice kontaktovat a dohodne s nimi termín pro odběr plazmy,“ uvedla nadporučice Marie Mindlová ze strakonického obvaziště.

Člověk může darovat plazmu nejdříve dva týdny po uzdravení. Musí splňovat obecné podmínky pro darování krve. To znamená, že musí být ve věku 18 až 60 let, během uplynulých šesti měsíců nepodstoupil žádnou operaci, endoskopické vyšetření, nenechal se tetovat, neprodělal rakovinu, žloutenku, netrpí závažným onemocněním a nepatří ani do rizikové skupiny z hlediska přenosu krevní nákazy. Dárcem nemůže být osoba, která v minulosti dostala transfuzi. Vyloučeny jsou i ženy, které byly někdy těhotné.

Krevní plazmu je možné darovat opakovaně. Minimální interval mezi jednotlivými odběry činí dva týdny s tím, že u darování rekonvalescentní plazmy se u prvních čtyřech odběrů toleruje interval jednoho týdne. Plazma se dárcům odebírá zhruba do tří měsíců od vyléčení, pak hladina vytvořených protilátek klesá.

Dárce může pomoct klidně 12 pacientům

S ohledem na hmotnost dárce se odebírá 600 až 700 ml plazmy a z jednoho odběru se vyrobí tři léčebné jednotky. Pacientovi se zpravidla podávají dvě jednotky. „Dárce tak při každém odběru může pomoct v průměru 1,5 pacientovi. Když mu vydrží množství protilátek a podstoupí například osm odběrů, může pomoct s léčbou i dvanácti nemocných,“ vypočítává nadporučice Mindlová a dodává: „A to jistě není málo.“

Onemocnění Covid - 19 se nevyhnulo ani strakonickým vojákům. Pozitivní test zaznamenalo od začátku září přes šest desítek z nich. Aktuálně se s koronavirem léčí 30 příslušníků strakonického útvaru.

Kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku