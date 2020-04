"To, že nelze slavit veřejné bohoslužby neznamená, že „nebudou“ Velikonoce. Naopak nám to dává výzva, abychom se zamýšleli, jak velikonoční poselství prožít i v současných podmínkách," tvrdí římskokatolický farář Otec Roman Dvořák.

Jak podle vás vzrostl význam Velikonoc vzhledem k nákaze?

Velikonoce mají vždy své poselství. Okolnosti, ve kterých je prožíváme, nám každoročně dovolují, nebo nás dokonce vyzývají, abychom je vnímali opět o něco šířeji, abychom propojili to, co pro nás jak Bůh jedná pro záchranu člověka, a my to pozorujeme na příběhu Ježíše Krista, s realitou dnešních dnů. V tom jistě význam Velikonoc jistě vzrostl, totiž vidíme křehkost života. To, co prožil Kristus, to co vzal na sebe a to jaké nabízí řešení svým zmrtvýchvstáním, je objektivně téměř 2000 let stejné, ale letos vidíme, jak mnoho nás ovlivní jeden virus. Velikonoční poselství nám pomáhá vnímat utrpění těch, kdo jsou nemocní, izolovaní, přicházejí do sociálních nebo ekonomických těžkostí – pro to vše má Bůh nejen pochopení, ale i naději a řešení.

Lze Velikonoce slavit v podstatě bez lidí, bez koledníků?

Je to určitě velice mimořádná situace. Křesťanství počítá nejen se soukromou spiritualitou, ale také se společným prožíváním událostí, bohoslužbami apod. Nicméně to, že nelze slavit veřejné bohoslužby neznamená, že „nebudou“ Velikonoce. Naopak nám to dává výzva, abychom se zamýšleli, jak velikonoční poselství prožít i v současných podmínkách. V historii k tomu máme mnoho příkladů, kdy se křesťané vypořádávali s okolnostmi – nejen v dobách totalit. Tedy, bohoslužby bez účasti lidu se konat budou. Aby se lidí duchovně mohli připojit, uvedeme i jejich časy. Jinak budeme prožívat Velikonoce ve svých domovech, rodinách a v soukromé modlitbě i v kostelích, které budou otevřeny.

Jak k připomenutí Velikonoc přistoupí římskokatolická církev?

Jednak respektujeme všechna nařízení, která jsou v platnosti a musíme být připraveni rychle reagovat i na případné jejich změny. Nicméně ačkoli tedy bohoslužby budou bez účasti lidu, na různých místech bude při dodržení podmínek opatření vlády ČR soukromě navštívit kostely a tak si připomínat jednotlivé dny. Ve Strakonicích a okolí pro zájemce také připravujeme podněty k zamyšlení a prožití svátečních dnů, které si mohou vyzvednout v kostele sv. Markéty nebo jim je rozesíláme e-mailem. Velikonoční obřady přináší na centrální úrovni TV NOE, ale na internetu lze nalézt velké množství přenosů z různých míst. (Ve Strakonicích takový přenos neplánujeme, právě proto, že je jich na internetu již obrovské množství.) Centrální aktivitou je také výzva biskupů, aby lidé v sobotu po setmění své křesťanství vyjádřili zapálením svíce za oknem – svíce, která je symbolem naděje, že Ježíšovo vzkříšení prozářilo všechny lidské temnoty, tedy naděje i pro dnešní dny a události.