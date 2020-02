Koronavirus je mezi lidmi tématem číslo jedna. Některé nevyvádí z míry téměř vůbec, jiní už si preventivně doplňují spíže.

Online reportáž Koronavirus 27.02. 22:58 Mezi nakaženými osobami je i viceprezidentka Íránu Masúmí Ebtekarová. 27.02. 21:41 Nákaza koronavirem se rozšířila do další evropské země. První případ oznámilo ministerstvo zdravotnictví v Nizozemsku. 27.02. 20:27 Počet případů nákazy koronavirem stoupl ve Francii na 38. Podle tamního ministerstva zdravotnictví je země připravena na epidemii. 27.02. 19:25 Česko zachvátilo kvůli koronaviru nákupní šílenství. Odborníci přitom upozorňují, že obavy z nedostatku zboží jsou zcela zbytečné…

Potvrdila to i prodavačka z Penny marketu ve Vodňanech. „Je znát, že lidi více nakupují. Začalo to ve středu a čtvrtek je to ještě silnější. Berou hlavně trvanlivé potraviny, jako jsou mouky, těstoviny, oleje a podobně,“ zmínila jedna z pokladních.