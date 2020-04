V pondělí 30. března měly Strakonice 19 lidí s pozitivním testem na COVID 19. K úterý 7. dubna to bylo 20. Stále nejvíce na jihu Čech. V ruku v ruce s těmito čísly je pozornost obyvatel města (a nejen jejich) upřena k dění a přístupu radnice. Je dostačující?

Velké náměstí Strakonice. Ilustrační foto | Foto: Deník / Petr Škotko

Pohled na webové stránky města totiž není nijak úchvatný. A upozorňují na to i samotní obyvatelé města. Co na stránkách uvidíte? Aktuální Velikonoční výzvu Zajícov 2020 do celostátní soutěže, poděkování za upozornění na špatné hlásiče ve městě, info o zápisech do prvních tříd bez dětí, článek o darování nealko piva záchranářům… Na to, že Strakonice mají poměrně velký problém s COVIDEM 19, dost málo. A přitom se bezesporu radnice snaží. Organizuje rozdávání potravin potřebným, organizuje šití roušek, zajišťuje přes městskou policii nákupy seniorům, jedná o snížená nájmů v neveřejných prostorách. A našlo by se toho jistě mnohem více.