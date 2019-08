Martina Střihavková, ředitelka budějovického inspektorátu, uvedla, že v době od 1. května do konce července provedli inspektoři v regionu celkem 67 kontrol, při nichž ve 24 případech zjistili pochybení a uložili pokuty ve výši 33 500 korun. „Vzhledem k tomu, že se jednalo o méně závažná porušení zákona, tak to inspektoři vyřídili vždy na místě,“ řekla Martina Střihavková.



TURISTICKY ATRAKTIVNÍ LOKALITY

Jejich pozornosti neunikly stánky s občerstvením, které se nacházejí v kempech a v blízkosti cyklostezek. Inspektoři nevynechali ani poutě, trhy nebo koupaliště.



„Při kontrole koupaliště jsme se zaměřili mimo jiné také na dodržování zákazu diskriminace spotřebitele. V některých regionech se totiž zjistilo, že přespolní za návštěvu koupaliště platí vyšší cenu než místní obyvatelé. My jsme se ale v jihočeském regionu s žádnou diskriminací nesetkali,“ přiblížila Martina Střihavková jednu z oblastí činnosti inspektorů.



Dodala, že neméně významnou byla kontrola restaurací, a to včetně předzahrádek. „Vypíchla bych mimořádnou kontrolu, která se uskutečnila při českobudějovickém půlmaratonu, který se zde konal začátkem června. Ze čtyř kontrol dělaných přímo na náměstí jsmev jednom případě zjistili porušení zákona,“ řekla inspektorka.

LANOVÉ PARKY

Co se týče prohřešků, tak mezi ty nejčastější patřilo podle Martiny Střihavkové především nedodržení deklarované hmotnosti, míry nebo množství. „V několika případech provozovatelé restaurací neseznámili spotřebitele s cenou nabízených výrobků a služeb,“ přiblížila.



Inspektoři se však vypravili i do lanových center, kde se zaměřili na kontroly z pohledu požadavků provozu. „V jednom případě inspektoři na místě zakázali provoz centra, protože se v místě potenciálního dopadu návštěvníků nacházely předměty, které tam neměly co dělat. Kdyby někdo spadl,s největší pravděpodobností by došlo k jeho zranění,“ vysvětlila.