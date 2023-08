/VIDEO/ Lidová podívaná se zpěvy a tanci. A neotřelým namlouváním. Tak by se stručně dal popsat milostný a zároveň humorný příběh Konopičáka a Konopičky, který lidé znají jako Staročeskou konopickou. Po deseti letech se vrátil do Čestic.

Staročeská konopická v Česticích. | Video: Deník/Petr Škotko

Na sobotu 26. srpna ho připravil čestický svaz žen. „V roce 2016 byla Konopická v hoslovickém mlýnu,“ řekla předsedkyně svazu Veronika Kaskounová.

Poslední Konopická se v Česticích konala v roce 2013. Kdy vznikl nápad pro letošek?

Už minulý rok, ale měnilo se vedení naší organizace.

A kdy došlo na samotné přípravy?

Na začátku letošního května. Ženy začaly nacvičovat zpěvy, scházeli se muzikanti. Letos jsme udělali novinku. Poprvé hráli muzikanti z Čestic a okolí, ne přímo profesionální hudebníci.

Dalo velkou práci obsadit hlavní role? Konopičáka, Konopičku, dohazovače a matku panny nevěsty?

Oslovili jsme místní. Ze čtyř hlavních rolí byli dva, kteří už vystupovali v předešlých ročnících, dva byli noví. Ale šli jsme, jak se říká, najisto.

Kolik bylo v celém ansámblu účinkujících?

Téměř padesát lidí – na 34 dívek a žen ve sboru, devět muzikantů, čtyři herci a zvukař.

Naznačila jste, že trošku nová role připadla čestickým dobrovolným hasičům. Jaká?

Hasiči vždy organizují dopravu. Ale letos měli za úkol hasit hořící boudu, ve které bydlela Konopička s matkou, pomocí staré stříkačky. Povedlo se jim to skvěle. Průvod vyrazil ve 14 hodin z nádvoří zámku do místní hospody pro muzikanty, pak zamířil k vikýři, kde bydlel Konopičák, a poté k slaměné boudě na nádvoří zámku. Po jejím shoření odvezl kočár novomanžele do hostince, kde příběh pokračoval zábavou. Celý příběh sledovalo několik stovek diváků, kteří se výborně bavili.