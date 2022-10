Akce byla záměrně naplánovaná na datum 10. 10., což je Světový den duševního zdraví. "To se hodí mluvit o metodách, jak najít duševní pohodu a klid či jak zvládat stres. Mnohokrát zaznělo, že autismus je individuální a projevuje se u každého jinak," zmínila.

Důležité téma napříč obory

V přednáškových sálech E a F usedlo mezi odborníky a rodiče dětí s tímto problémem také mnoho studentů, samozřejmě hlavně ze sociálně zaměřených studijních programů, ale také z ošetřovatelství. I pro ně je podle hlavní organizátorky Ingrid Baloun z Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd ZSF JU totiž téma přínosné, protože zdravotníci se ve své praxi často setkávají s autisty a musí vědět, jak se k nim chovat.

Reakce účastníků ji moc potěšily, protože byli spokojení jak s průběhem konference, tak s pestrostí programu. "Zdálo by se, že pořádáme monotematicky zaměřenou konferenci, ale autismus je téma zajímavé napříč obory. Nikdy bych se proto nechtěla soustředit pouze na úzký okruh a pozvat například jen sociální pracovníky, či jenom lékaře. Jsem ráda, že se nám podařilo propojit řadu odborníků a poskládat program pestře a rozmanitě,“ zhodnotila Ingrid Baloun.

Připomněla také, že na akademické půdě je taková akce, která téma autismu rozebírá takto v širokých souvislostech, jedinečná.

Konference se konala pod záštitou děkanky ZSF JU Ivany Chloubové, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Lucie Kozlové, a ombudsmana Stanislava Křečka. Děkanka fakulty ocenila, že si již vybudovala úspěšnou tradici, protože multidisciplinární péče je pro fakultu velkým tématem.

Mnoho užitečných poznatků a zkušeností popřála všem ředitelka Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd Jitka Vacková, která si velmi váží toho, že konference dává příležitost prezentovat novinky ve výzkumech, informace o sociálních službách i různé praktické zkušenosti.

Z programu: Program zahájila přednáška s názvem Neurodiversity is beautiful, s níž vystoupila Veronicah Waithira Kinyanjui, Chairman z Keni, matka dvou dětí s autismem, která nyní žije v Praze. O kvalitě života rodičů dětí s autismem přednášely zástupkyně albánské Barleti University - Erika Melonashi a Lejda Abazi. V učebně U9 se vystřídaly dva workshopy: nejdřív Cvičení pro zdraví, kdy Lenka Šedová, zájemcům vysvětlovala význam pohybu pro zdravý životní styl a připravila praktickou ukázku chůze s holemi Nordic Walking. Poté představil Leoš Kubíček virtuální realitu a její využití v sociálních službách.

"Pro pondělní setkání odborníků byla charakteristická různorodost pohledů na tuto problematiku a velká míra tolerance a empatie, snaha porozumět a neodsuzovat klienty s autismem, kteří mají i řadu darů a talentů," zmínila Alena Binterová.

Mezi diskutovanými tématy se objevila například sexualita, poskytování zubní péče lidem s mentálním postižením a PAS z pohledu ombudsmana a také inspirativní a akční vystoupení psychologa Martin Semráda Autismus a jeho maskování. "Působivé bylo online setkání s Matějem Hoškem a jeho maminkou, která upřímně vyprávěla o příběhu svého dítěte narozeného s těžkou formou Aspergerova syndromu. Dokázali spolu však tento problém postupně přetvořit v projekt, díky němuž se Matěj může věnovat tomu, co ho nejvíce baví. Od kreslení map se Matěj dostal i ke grafice, designu a litografii, vydali několik knih a značka MAAPPI je už dost populární," dodala další zajímavý příběh.

Velké množství užitečných rad, jak autisty lépe pochopit a jak se k nim chovat, přinesla přednáška Metoda PBS v České republice – Jaromíra Staňková, lektorka a konzultantka PAS, a Lucie Mráčková, koordinátorka aktivit PBS ze spolku Naděje pro děti úplňku, v ní citlivě a názorně představily svět autistů tak, aby ostatní lidé mohli porozumět jejich chování.

Měly velkou radost, že se zde potkaly jak se studenty, tak s lidmi pracujícími v sociální péči. „Snažíme se o to, aby se dívali na klienta s respektem vůči potřebám, které má on, nikoli těm, které má dané sociální zařízení. Což předpokládá změnu způsobu vnímání. Ta ovšem trvá dlouho a musí jít přes srdce,“ shrnuly. Velké naděje pro tyto systémové změny vkládají do studentů ZSF JU, proto přivítaly i jejich značnou účast na konferenci.