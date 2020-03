Nemocnice České Budějovice zaznamenala rekordní nárůst počtu zaměstnanců. Za poslední rok se zvýšil počet zaměstnanců napříč profesemi o 150 na téměř tři tisíce pracovníků. Uvedl to předseda představenstva českobudějovické nemocnice Michal Šnorek. Pro srovnání – průměrný meziroční nárůst počtu zaměstnanců v předchozích pěti letech byl kolem padesáti pracovníků.

Nemocnice České Budějovice. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jana Zuziaková

Ředitel personálního úseku nemocnice Milan Voldřich upřesnil, že vloni do největšího zdravotnického zařízení v kraji nastoupilo 59 nových lékařů, což představuje rekordní počet v rámci jednoho roku. „Odchody lékařů jsou poloviční, přičemž toto číslo se posledních pět let výrazně nemění,“ řekl. Jeho slova doplnila Monika Kyselová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a hlavní sestra Nemocnice České Budějovice. V kategorii středního zdravotnického personálu nastoupilo dle jejích slov 142 pracovníků, nejvíce za posledních deset let. „I po odečtení odchodů těchto zaměstnanců je přírůstek nejvyšší od roku 2010.“