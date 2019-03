„Zařízení bude přibližně 2 metry vysoké, 0,7 m široké s ovládacím displejem 1 x 0,5 metry, kde se budou moci lidé proklikat na všechny dokumenty, které město zveřejňuje. Půjde o moderní systém, který mají například i na krajském úřadě. Samozřejmostí zůstává úřední deska na webu města“ (www.blatna.eu) uvedl místostarosta Blatné Pavel Ounický.

Město s tímto krokem plánuje i úpravu webových stránek a chce, aby celá technologie umožnila propojení s mobilními telefony. Lidé by tak mohli veškeré informace na svých zařízeních. „Přijde mi to docela dobrý nápad. Dneska už funguje přes internet spousta věcí, tak proč ne vývěsky. Člověk kolem nich projde, mnohdy ani nemá čas je číst a takhle by si mohl každý informace přečíst v klidu doma, když má čas,“ zaujal nápad Romana Bláhu.

Elektronická úřední deska vyjde na přibližně 300 tisíc korun a bude součástí úprav před městským úřadem. „Začali jsme dělat chodník a měli jsme na něj v rozpočtu 3 miliony korun. Podařilo se nám vysoutěžit cenu nižší a za zbylé peníze pořídíme právě novou úřední desku. Vše se zvládne i při jedné práci,“ dodal místostarosta.

Klára Alešová