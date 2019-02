Blatná – Město se chce zbavit jednoho z nejnebezpečnějších míst v Blatné. Křižovatky ulic Písecká a Jiráskova (směr Mačkov). Nahradí ji kruhový objezd.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Velká křižovatka je na hlavním tahu z Plzně do Písku. „Místní ji znají a devadesát procent z nich ji ze směru od Mačkova raději objede jinými ulicemi. I to je problém, protože v menších ulicích se tím zvýší doprava. V jedné z nich je navíc střední odborné učiliště, kde se pohybuje hodně dětí,“ vysvětluje problém místostarosta Pavel Ounický.



Také přecházení v tomto frekventovaném místě je velmi rizikové. Bezpečnější by se mělo stát díky betonovým ostrůvkům. Na změnu, která by zpomalila a zbezpečnila dopravu v lokalitě Písecká myslí město už dlouho, ale intenzivní jednání s ředitelstvím silnic a dálnic probíhají přibližně rok a půl. „Zatím se čeká na stavební povolení, ale pokud by vše šlo bez problémů, mohla by být kruhová křižovatka dokončená ještě letos,“ doplnil místostarosta Ounický.



Práce mají probíhat za částečného provozu na silnici I/20, kdy budou uzavřeny ulice Jiráskova a Vorlíčkova.



Výstavbu křižovatky bude spolufinancovat město společně s Ředitelstvím silnic a dálnic. Akce je podle projektové dokumentace odhadovaná na částku 25 mil. korun včetně DPH.



Město Blatná má v rozpočtu připravenou částku 9,5 milionu korun, za kterou se postaví nové chodníky vč. přilehlých ploch, veřejné osvětlení, upraví se zeleň a pod silnicí dojde k výměně inženýrských sítí (kanalizace, vodovod). V současné době se připravuje výběrové řízení, které určí konečnou cenu celého projektu.



Klára Alešová