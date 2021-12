Petr ŠkotkoZdroj: DeníkA tak je to jistě i s hodnocením letošního roku a plány do roku příštího. Pro někoho byl hrozný, špatný, raději zapomenout a bůhví, jaký bude ten příští.

Já jsem optimista. Ano, rok 2021 nebyl lehký, ale který rok předtím byl? Vybavuje se mi věta od jedné hodně staré ženy. Tak staré, že za II. světové války byla malou holkou. „Když se nestřílí, tak je to furt ještě dobrý.“

A tak vidím sklenici zpola plnou. Nestřílelo se, nebyla válka, přežili jsme i za cenu nouzových stavů, omezení a restrikcí, za které si z nemalé části můžeme sami. Měli jsme co jíst, do čeho se oblékat, kde bydlet a čím topit. Měli jsme práci a výplaty. Zdá se vám to málo? Jistě, může to tak vypadat. Jděte se zeptat lidí v Donbasu, zda by neměnili.

Ale je tady druhá část rébusu. Jaký bude rok 2022? Také těžký, to si pište. Stále roušky, omezení, drahota. Jenže jsou tady i jiné věci. Lidé kolem nás, kteří na nás spoléhají a mají nás rádi. Lidé, na které spoléháme my a potřebujeme je my ke svému životu. Lidé, pro které chceme to nejlepší a jistě se budeme snažit toho docílit. Neboli to, jak bude vypadat příští rok, máme především ve svých rukou. Tak jako celé roky předtím. Ať vám tedy vaše plány do roku 2022 vyjdou tak, jak si představujete.