/ANKETA/ Strakonice = Basketbal. To potvrdily víkendové oslavy osmdesátých narozenin BK Strakonice. Ty ukázaly, jakou velkou a soudržnou partou basketbalisté jsou. A od party se ve sportu odvíjí vše.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Není jednoduché v současné době dělat sport a především ten na republikové úrovni. Chce to plno zapálených lidí a jasnou koncepci. Všechno něco stojí a sport na té nejvyšší úrovni ještě více. Bohatých mecenášů zase není tolik a navíc je to vždy vachrlaté. Když se rozhodnou, že zavřou kohoutky, tak to udělají a je hotovo. Kdo tohle podcení, může mít velký problém.