Lidé v Bělčicích nejsou nadšeni, že budova vlakového nádraží přestala existovat.

Demolice budovy nádraží v Bělčicích. | Foto: Deník/ Petr Škotko

Zdroj: DeníkPo letech chátrání ji těžká technika srovnala se zemí. Správa dopravní a železniční cesty Plzeň (SŽDC) se ji rozhodla zbourat a vytvořit zde parkoviště a stojan na kolo. To se ale lidem nelíbí, protože parkoviště se šesti místy na samotném okraji města plném rodinných domků nepovažují za potřebné. A tak se ptají. Proč nám ho (nádraží) nenabídli k prodeji? Byl to dobrý barák. Kolik vůbec demolice stála? Měli by nám to říct!