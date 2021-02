Petr ŠkotkoZdroj: DeníkDůvodem je, že Michala Piskačová odmítla poskytnout Jaroslavu Sypalovi nový termín pro komedii Na ostro na rok 2022, kterou mu na letošek přislíbil bývalý ředitel kultury Michal Madar. „Dramaturgický plán na sezónu 2021/2022 je plně v mé kompetenci a odpovědnosti,“ říká Michala Piskačová.

Jaroslav Sypal ale považuje jednání nové šéfky kultury za neprofesionální. „Nikde, opakuji nikde, jsme se s takovým přístupem nesetkali. Lidé chtějí vidět tváře z filmů a obrazovek. Ze svých zdrojů nemohou žít i mnohem větší města, než jsou Vodňany,“ říká herec.

Kromě toho vidí za postojem Michaly Piskačové určitou mstu kvůli sporu, který spolu mají ohledně hercova otce Jaromíra Sypala.

Vodňanská kultura byla bez oficiálního šéfa devět měsíců, když loni v dubnu rada na popud místostarosty Tomáše Bednaříka odvolala tehdejšího ředitele Michala Madara. Nová ředitelka Michala Piskačová radním představila vizi, ve které počítá především s místními zdroji a spolky. Možná velké sousto. Vodňany mají 7000 obyvatel, ale tak silné vlastní kulturní zázemí, aby přinášelo očekávané požitky a peníze do kasy, nemají. S profesionálními divadly počítají i mnohem větší města. Co se týká Vodňan, byla by právě s ohledem na vznik nové koncepce na místě poněkud větší diplomacie ze strany kultury i vedení města.