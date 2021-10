Investice do nafukovací haly vyjde Strakonice na nějakých 10 milionů korun a balík bude stát vytápění haly. Jistě to nejsou malé peníze, ale tahle investice se musí vyplatit. Nelze však otálet, protože Kadaň, kde se Strakoničtí nechali inspirovat, je od 17. září centrem zájmu dalších měst. Není divu, vždyť ta nejjednodušší řešení bývají obyčejně ta nejúspěšnější.

Krytá padesátka na strakonické Křemelce má skončit pod nafukovací halou. K tomuto řešení se uchýlila radnice poté, co rekonstrukce střechy krytého bazénu odhalila takové závady, že bazén bude mimo provoz další měsíce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.