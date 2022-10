Petr ŠkotkoZdroj: DeníkStrakonice opět ovládla Strakonická Veřejnost 14 mandáty z 21. Hovoří to o tom, že vládne městu tak dobře? Tím to být nemusí. Řada voličů neměla na výběr. Koalice SPOLU PRO STRAKONICE částečně doplatila na averzi lidí vůči premiéru Petru Fialovi z ODS, Jihočeši 2012 nasadili na kandidátku lidi, kteří moc důvěry nemají či jsou úzce spojeni s aférou kolem opakovaných voleb (i když bývalý starosta Pavel Vondrys má stále tolik sympatií, že se vrátil do zastupitelstva). Komunisté nabídli přehlídku seniorklubu a ochránci práv zvířat se šesti absolutně neznámými lidmi ani kandidovat neměli.