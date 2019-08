KOMENTÁŘ PETRA ŠKOTKA: Vánoční volby

/ANKETA/ Nové volby do strakonického zastupitelstva budou 14. prosince. Rozhodl tak ministr vnitra Jan Hamáček, ale spíše by se hodilo říci, že Strakonice přidal do svého rozhodnutí ze 16. a 30. července, kdy se nové volby to zastupitelstev obcí budou druhou prosincovou sobotu konat v dalších sedmi městech a obcích napříč republikou.

V době konání voleb už budou Strakonice téměř 13 měsíců bez fungujícího zastupitelstva, což je dost dlouhá doba. Je tedy více než jasné, že ti komunální politici, kteří se na tristní situaci ve Strakonicích tak či onak nejvíce podílejí (starosta města Břetislav Hrdlička – Strakonická Veřejnost, zastupitel Pavel Vondrys – Jihočeši 2012 a neúspěšný kandidát z října 2018 Karel Janský – Změna pro Strakonice) by vůbec neměli vhodnost termínu řešit. Že by ministr vnitra učinil výjimku a Strakonice poctil ještě jiným termínem, se očekávat nedá. Proč by to také dělal. Zhruba za čtyři měsíce budou strakoničtí politici opět usilovat o hlasy voličů. A ti určitě očekávají, že volby budou připravené precizně a do poslední maličkosti. To pro pro případ, že by byl opět někdo nespokojený s jejich výsledkem. Tak aby měl případný soud lehčí rozhodování.

Autor: Petr Škotko