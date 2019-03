/ANKETA/ Zastupitelé Vodňan rozhodli o odkoupení autobusového nádraží za devět milionů korun od firmy Záruba. Na jedné straně velmi dobrý začátek nového vedení města, na druhé straně otázka, proč tohle nedokázala předešlá zastupitelstva.

Autobusové nádraží ve Vodňanech kupuje město. | Foto: Deník/ Lucie Hasilová

Mohla si u lidí udělat dobré oko. Pokud bychom totiž hledali nejvýraznější ostudný objekt v městě rybářů, tak nádraží by se jistě umístilo „na bedně“ a dost možná by získalo zlato. Vodňanské nádraží nesplňuje ani ty základní normy slušných podmínek pro cestující už mnoho let. Nefungovala WC, žádný informační systém, bez občerstvení.