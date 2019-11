Vzkaz je jasný. Jihočeši dobře vědí, že pětileté vystupování bývalého starosty a lídra hnutí Pavla Vondryse, vrcholící úspěšnou snahou o opakování voleb, moc dobré jméno neudělalo. „Nové“ tváře mají tedy ukázat snahu o klid, rozvahu a zájem o město. Jen ale jestli neměl tento krok přijít dříve.

Ovšem je tady další možnost. Ani jeden z uvedené trojice se v politice nikdy výrazněji neangažoval. Není to tedy spíše tak, že Pavel Vondrys na oko vyklidil pole, ale díky svým zkušenostem, vlivům, známostem a umění manipulace bude chtít tuto trojici řídit a ovlivňovat? vzdorovala? A tím zasahovat do dění v zastupitelstvu, tedy pokud se do něj Jihočeši 2012 vůbec dostanou?

Sobota 14. prosince přinese odpovědi a 21 jmen nových zastupitelů. Strakonice ale byly déle než rok bez fungujícího o zastupitelstva a tento přepych už si nesmějí dovolit. K tomu musí všechny volební strany přistupovat nejpečlivěji.