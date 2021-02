Petr ŠkotkoZdroj: DeníkKlid je jen zdánlivý, i když lidé mají teplé radiátory a z kohoutků jim teče teplá voda. Spor totiž trvá dál, jen nyní panuje křehké příměří, které nařídili ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček a šéf Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Stanislav Trávníček. Do 16. dubna se mají soupeři dohodnout.

K tomu ovšem nedojde, což ví i lidé na sídlišti. „Nás spor mezi Energo a teplárnou vůbec nezajímá. Máme smlouvu s Energem a chceme teplo od něj,“ říká místopředseda jednoho z SVJ Miroslav Jambor a dodává: „Pokud se tak nestane, půjdeme na pana Němečka.“ Jasné a stručné.

Z jeho dalších slov je jasné, proč k dohodě nedojde. Společnost Energo chce prý řešit situaci zvýšením kapacit tepelných čerpadel a výstavbou nové kotelny na plyn. Proč ne.

Ale podle Miroslava Jambora zatím nikdo neví, kdy takto vyrobené teplo budou lidé na sídlišti dostávat. Vzduchem poletují slova: výhledově, podle dokumentace, když vše půjde podle plánu, zadali jsme projekt a podobně. To je žalostně málo. Obyvatelé sídliště musejí ve vlastním zájmu chtít jasně dané záruky a pevné termíny včetně cen, a to vše na papíře a s podpisy. Je to jediná možnost, jak se domoci svých práv zákonnou cestou a zabránit případným vytáčkám a výmluvám.