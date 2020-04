V první řadě každého napadne přímá linie s nakaženou lékařkou ze strakonické polikliniky. Ale opravdu za to může jedna jediná osoba? Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět, protože už jen uvedení konkrétních míst a čísel v pondělním Strakonickém deníku vyvolalo rozruch.

Odpovědět by mohla oprávněná místa. Dělá například vedení strakonické radnice opravdu vše, co je v jeho silách? A co krizový štáb? Proč ale potom není například centralizována výroba roušek, které šije každý, kdo jen trochu ovládá šicí stroj? Mnoho roušek je nekvalitních, ze špatných materiálů nebo nemají náležitou velikost. Jistě, nadšení z obrovské solidarity je krásné a velmi rozechvěje naše osrdí. Důležitý je ovšem také celkový dopad této aktivity a šetření sil všech nadšenců.

Dostanou se roušky ve Strakonicích opravdu tam, kam by měly? Do nemocnice, domovů pro seniory, hasičům či policistům? Bohužel, pro tyto údaje statistika neexistuje. Jistě by ale byla zajímavá. Takto nezbývá nic jiného než věřit, že ano.

Městská policie od pondělí 23. března zpřísnila kontroly v souvislosti s nařízením nosit roušky a neshlukovat se. Chce se říct konečně. Proč? Několik příkladů ze svodky. V pondělí 23. března odpoledne popíjel muž alkohol na tržnici u kostela svaté Markéty. Tentýž den klábosili na lavičce v Ellerově ulici tři muži bez roušek. V úterý 24. března se strážníkovi na stálé službě ukázala na kamerovém systému sedmičlenná partička omladiny, jak na Velkém náměstí posedává a projíždí se tu na skateboardu. Ve středu 25. března načapala hlídka dva muže bez roušek, jak před budovou autobusového nádraží hrají karty. V sobotu 28. března popíjela alkohol parta mladých lidí u potravin na Sídlišti 1. máje. V neděli 29. března kontrolovala hlídka další dva muže na Velkém náměstí, byli bez roušek a zjevně opilí. Jistě bych se podobných příkladů, které ale prošly bez povšimnutí, našlo víc.

Je více než jisté, že nás v nejbližších týdnech (možná i měsících) nečeká nic dobrého a lehkého. Ale je jen v našich rukách, jak nelehké období zvládneme. Jistě není nutné propadat zbytečné panice, ale chovat se trochu zodpovědně by měla být v současné době povinnost.