Byla lyžovat v Rakousku, vrátila se s příznaky chřipky a od 11. března je ve stavu nemocných. Na svém facebooku odmítá obvinění z nezodpovědného chování. To ale není vše. V pondělí byl byl potvrzen pozitivní test také u druhé lékařky z polikliniky. A lze očekávat i další případy, protože první lékařka byla se svými kolegy v kontaktu na stejném patře několik dnů.

Před pár dny se zdálo, že nebezpečí je daleko od Strakonic a od nás všech. Omyl, najednou je velmi blízko, doslova na dosah ruky. Zákonitě se nabízí otázky: Skončí to jedním či dvěma pozitivními testy? A co když ne! Kdo bude další? S kým jsem se potkal, komu jsem podal ruku? Co mám dělat?

Moc toho není, ale něco přece.

Hlavně nepanikařit, respektovat nařízení vlády a přestat politikařit. Košile je bližší než kabát. Tedy dodržovat zásady hygieny a slušného chování. Mít číslo na svého lékaře. Co nejvíce eliminovat riziko nákazy. To, co nyní prožíváme, je velmi vážná věc. Smrtelně vážná bez ohledu na město či obec, kde žijeme. To už asi pochopili všichni. Udělejme tedy vše proto, abychom ji přežili ve zdraví.