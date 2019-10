KOMENTÁŘ PETRA ŠKOTKA: Rovnost voleb byla nastavena

/ANKETA/ Zástupci deseti volebních stran pro opakované volby do strakonického zastupitelstva 14. prosince mají za sebou první setkání. Týkalo se rozhodnutí vedení města o volební inzerci a rovnosti podmínek předvolební soutěže pro všechny. V podstatě jde o to, aby se neopakovaly stejné chyby jako loni, kdy krajský soud volby do městského zastupitelstva zneplatnil.

Ilustrační foto. Volby | Foto: Deník / Luboš Jeníček