Během těchto necelých dvou týdnů ale už došlo k významným událostem. Nejzásadnější je, že přes stránky Strakonického deníku vyzval předseda představenstva teplárny Pavel Hřídel iniciátora návrhu na neplatnost voleb a neúspěšného kandidáta Karla Janského (Změna pro Strakonice) a zastupitele Pavla Vondryse (Jihočeši 2012) ke stažení žaloby. V anketě Deníku na jeho webových stránkách hlasovalo zatím 112 lidí a jen mírná většina věří, že se svým nápadem uspěje. Palec nahoru mu dalo 60 lidí.

Proč tak malý rozdíl? Padají totiž reakce typu „stáhneme žalobu, když Hrdlička (starosta Břetislav Hrdlička) odstoupí“ a podobně. Když někdo něco takového řekne, měl by také sám sobě položit otázku: „Co bych udělal já?“

Tohle už není jen politická fraška na malém městě. Ve Strakonicích se rozhoduje i o tom, co je politická rivalita a co vyřizování účtů na úkor občanů. A také o tom, jak velmi může soud zasahovat do principu demokratických voleb.